Президент Сербії Вучич оголосив про відставку

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про свою відставку 27 червня, не уточнюючи, коли саме він її подасть.

На мітингу правлячої Сербської прогресивної партії (СПС) у Белграді Вучич заявив перед тисячами прихильників, що він «буде президентом ще лише кілька тижнів».

«Це мої останні дні та тижні на посаді президента Республіки. Саме тоді я піду у відставку. Я сказав керівництву Сербської прогресивної партії, що на майбутніх виборах я допоможу нам завоювати довіру народу на наступні чотири роки», – сказав він.

Він також оголосив, що список прогресистів та їхніх партнерів по коаліції на виборах називатиметься «Єдина Сербія». Однак він не уточнив, коли саме будуть оголошені вибори.

У частині своєї промови Вучич висунув звинувачення на адресу студентського руху, водночас закликаючи до діалогу.

«Ми не забули і не забудемо всього, що було зроблено з нашою країною за останні півтора року», – сказав він, звинувативши без доказів неназваних політиків та центри з-за кордону у втручанні в політичні процеси в країні, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Вучич стикається з масовими антиурядовими протестами з листопада 2024 року. Вони розпочалися після того, як на вокзалі в Новому Саді стався обвал навісу, загинули 16 людей. На початку учасники акції вимагали розслідування трагедії та притягнення до відповідальності винних, але згодом протести очолили студенти, яких підтримують опозиція та представники громадянського суспільства. Вони вимагають посилити боротьбу з корупцією та призначити позачергові вибори.

У січні 2025 року на тлі протестів та нападу на студентів у Новому Саді у відставку подав прем’єр-міністр країни Мілош Вучевич.



