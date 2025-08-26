Вуді Аллен відповів на критику за участь у московському кінотижні

Американський режисер Вуді Аллен відповів на критику, зокрема з боку Міністерства закордонних справ України, через його участь у Московському міжнародному тижні кіно.

Режисер прокоментував ситуацію у розмові з The Guardian. «Що стосується конфлікту в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він спричинив, є жахливою. Але, незалежно від того, що зробили політики, я не вважаю, що припинення мистецьких діалогів є хорошим способом допомогти», – сказав він.

24 серпня 89-річний Вуді Аллен, неодноразовий володар премії «Оскар», виступив по відеозв’язку у сесії «Легенди світового кінематографу» в рамках тижня кіно в Москві. Зустріч модерував режисер Федір Бондарчук, який раніше заявляв про свою підтримку російського лідера Путіна і російської влади.

Аллен також сказав, що йому завжди подобалося російське кіно, і що він не проти поїздки до Росії. Про війну Росії проти України й політику він не говорив.

Міністерство закордонних справ України пізніше назвало дії Аллена «ганьбою й образою жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії РФ проти України».

«Беручи участь у фестивалі, що об’єднує прихильників і рупорів Путіна, Аллен свідомо заплющує очі на звірства, які Росія чинить в Україні щодня вже протягом 11 років», – йдеться в заяві, оприлюдненій 25 серпня.

Вуді Аллен дебютував у кіно в 1960-і роки, він – режисер і сценарист кількох десятків фільмів, багато з яких відзначені нагородами.