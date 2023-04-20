Поновлення штурмів Вугледара є початком підготовки РФ до весняно-літньої воєнної кампанії – Костенко

Поновлення штурмів Вугледара Донецької області є початком підготовки Росії до весняно-літньої воєнної кампанії, вважає секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції «Голос» Роман Костенко. В ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) Костенко зазначив, що атаки на Вугледар, які поновилися, мають на меті розпорошити сили і засоби ЗСУ, й також Кремль не полишає мети взяття міста під свій контроль.

«Противник не втратив надію, і в планах у них до цих пір є захоплення усього Лівобережжя, але, у першу чергу, Донецької і Луганської областей. Тому вони будуть робити все: техніка в них є, люди в них є, тому вони продовжуватимуть. І на інших напрямках також, на Запорізькому, в тому числі, думаю, ми побачимо їхні контратаки», – зазначив Костенко.

Вугледар на півдні Донецької області війська РФ не штурмували вже понад місяць (хоча завдавали артилерійські удари), але в останні дві доби, за зведеннями Генштабу, атаки поновилися. До цього, взимку 2022-2023-го, російські війська постійно атакували Вугледар та, зрештою, втратили там значну частину 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту.