На виборах ОТГ у Київській області зафіксоване порушення виборчого процесу – поліція

На виборах об’єднаної територіальної громади в селищі Баришівка на Київщині зафіксоване порушення виборчого процесу, повідомила поліція регіону.

«Фальсифікацію помітив представник ЗМІ. Журналіст написав відповідну заяву до поліції. На місці працює слідчо-оперативна група. За даним фактом триває перевірка», – заявили в поліції.

Правоохоронці не уточнили, про яке саме порушення йде мова.

23 грудня перші місцеві вибори голів та депутатів відбуваються в 78 об’єднаних територіальних громадах у 13 областях – Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

Після виборів в Україні діятимуть 805 ОТГ, до складу яких увійшли понад 3700 сільських, селищних, міських рад.