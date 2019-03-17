Зузана Чапутова перемогла в першому турі виборів президента Словаччини

Зузана Чапутова здобула перемогу в першому турі виборів президента Словаччини.

За інформацією, оприлюдненою Статисничним бюро Словацької республіки, незалежний кандидат на посаду президента правничка Зузана Чапутова отримала 40,6 відсотка голосів виборців. Друге місце посів дипломат Марош Шефчовіч – 18,7 відсотка голосів, на третьому місці з 14,4 відсотками голосів іде колишній міністр юстиції Штефан Гарабін.

Всього у виборах президента брали участь 13 кандидатів.

Після оголошення результатів голосування Зузана Чапутова подякувала своїм виборцям, у тому числі й представникам національних меншин.

«Виглядає, що словацькі виборці й виборниці можуть собі уявити людину, яка в політиці не є дуже довго, але вносить інші погляди на вирішення проблем», – наголосила Чапутова.

Явка в першому колі виборів президента Словаччини становила 48,7 відсотка виборців з 4 мільонів 450 тисяч громадян з правом голосу. У всій країні були відкритими 5 940 виборчих дільниць.

У відповідності до Конституції країни, оскільки в першому колі виборів ніхто з кандидатів не здобув понад 50 відсотків голосів виборців, відбудеться друге коло виборів президента, яке призначене на 30 березня.

У боротьбі за найвищу державну посаду у Словаччині зустрінуться Зузана Чапутова і Марош Шевчовіч.

На виборах переможе той із кандидатів на посаду президента, хто здобуде просту більшість голосів виборців.

У разі перемоги Зузани Чапутової у другому колі виборів вона стане першою жінкою на найвищій державній посаді у Словаччині й однією з небагатьох жінок – президентів в країнах Європі.