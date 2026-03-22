У Словенії відбулись парламентські вибори: які результати екзитполів

У Словенії 22 березня відбулись вибори до парламенту – за даними екзитполів лідирує правлячий «Рух Свобода» на чолі з прем'єр-міністром Робертом Голобом.

Результати екзитполу «Медіана» наступні:

«Рух Свобода» – 29,9% (30 депутатів)

Словенська демократична партія - 27,5% (27 депутатів)

«Нова Словенія» – 9,4% (9 депутатів)

Соціал-демократи – 6,7% (6 депутатів)

Ліво-зелений блок – 6,3% (6 депутатів)

Демократи – 5,9% (5 депутатів)

«Правда» – 5,2% (5 депутатів)

Місцеві медіа пишуть, що шанси на формування уряду мають дві політсили: правлячий «Рух Свобода» на чолі з прем’єр-міністром Робертом Голобом та опозиційна права Словенська демократична партія (СДП), лідером якої є Янез Янша.

Жодна з партій не зможе сформувати парламентську більшість самотужки, тож їм доведеться звернутися до інших політсил, які пройдуть до парламенту. У випадку «Руху Свобода», найпевніше, буде йтися про його чинних партнерів: блоку ліво-зелених та соціал-демократів.

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар заявила, що висуне кандидата, який першим отримає щонайменше 46 голосів підтримки в парламенті.