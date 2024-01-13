Вибори в Тайвані: перемогу здобуває чинний віцепрезидент

На Тайвані більшість голосів на президентських виборах 13 січня здобуває чинний віцепрезидент Лай Чін-те, повідомляють міжнародні медіа. Він представляє правлячу Демократичну прогресивну партію.

64-річний Лай раніше казав, що Тайвань вже суверенна держава, тому оголошувати про його незалежність необов’язково.

Цієї ж позиції дотримується чинна президентка Тайваню Цай Інвень, чиїм заступником був Лай.

Читайте також: Вибори в Тайвані є перевіркою прагнення США зміцнити відносини з Китаєм

Перед виборами Китай неодноразово називав Лая «небезпечним сепаратистом» та відмовлявся від переговорів. Натомість сам політик заявляв, що бачить майбутні відносини з Китаєм Лай братськими, але планує й надалі зміцнювати оборону острова.

Окрім нього, за посаду змагалися Хоу Юї від партії «Гоміньдан», яка підтримує Пекін, і Ке Веньчже від Тайванської народної партії, створеної в 2019 році.

Раніше агентство Reuters писало, що вибори на Тайвані створять виклики для Вашингтона незалежно від переможця, адже перемога правлячої партії обов’язково загострить напруженість у відносинах острова з Китаєм, тоді як перемога опозиції може викликати незручні питання щодо оборонної політики Тайваню.