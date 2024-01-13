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Вибори в Тайвані: перемогу здобуває чинний віцепрезидент

Перед виборами Китай неодноразово називав Лая Чін Де «небезпечним сепаратистом»
Перед виборами Китай неодноразово називав Лая Чін Де «небезпечним сепаратистом»

На Тайвані більшість голосів на президентських виборах 13 січня здобуває чинний віцепрезидент Лай Чін-те, повідомляють міжнародні медіа. Він представляє правлячу Демократичну прогресивну партію.

64-річний Лай раніше казав, що Тайвань вже суверенна держава, тому оголошувати про його незалежність необов’язково.

Цієї ж позиції дотримується чинна президентка Тайваню Цай Інвень, чиїм заступником був Лай.

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Перед виборами Китай неодноразово називав Лая «небезпечним сепаратистом» та відмовлявся від переговорів. Натомість сам політик заявляв, що бачить майбутні відносини з Китаєм Лай братськими, але планує й надалі зміцнювати оборону острова.

Окрім нього, за посаду змагалися Хоу Юї від партії «Гоміньдан», яка підтримує Пекін, і Ке Веньчже від Тайванської народної партії, створеної в 2019 році.

Раніше агентство Reuters писало, що вибори на Тайвані створять виклики для Вашингтона незалежно від переможця, адже перемога правлячої партії обов’язково загострить напруженість у відносинах острова з Китаєм, тоді як перемога опозиції може викликати незручні питання щодо оборонної політики Тайваню.

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