У 86 об’єднаних територіальних громадах завершилися перші вибори.

За даними Центральної виборчої комісії, станом на 15 годину явка виборців коливалася від 14% до 54%. Остаточні дані планують оприлюднити 23 грудня.

Найвища явка (54%) зафіксована в Старосілецькій сільській ОТГ Коростишівського району Житомирської області. Найнижча (14%) – у Косоньській сільській ОТГ Берегівського району Закарпатської області.

За даними ЦВК, 22 грудня перші місцеві вибори відбулися у 86 об’єднаних територіальних громадах у 21 області. Ще в 33 ОТГ відбулися додаткові вибори.