Суд скасував постанову ЦВК, яка зняла Кузьміна з виборів до Ради – адвокат

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва визнав незаконною постанову Центральної виборчої комісії, яка скасувала реєстрацію колишнього заступника генерального прокурора Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати, повідомив адвокат Артем Захаров у Facebook.

Відповідне рішення суду оприлюднене на сторінці Кузьміна.

5 липня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Кузьміна як кандидата в народні депутати за списком партії «Опозиційна платформа – За життя». У відомстві пояснили, що отримали від СБУ інформацію про те, що Кузьмін не проживав в Україні протягом п’яти років до виборів. Це, згідно з законодавством, є умовою для участі у парламентських виборах.