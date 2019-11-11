Вибори в Румунії: чинний президент і ексголова уряду в другому турі – попередні результати

Чинний президент Румунії Клаус Йоханніс у другому турі виборів змагатиметься з колишньою прем’єр-міністеркою Віорікою Денчиле – такі попередні результати першого туру, який відбувся 10 листопада.

За висновками Центрального виборчого бюро Румунії на основі 96% підрахованих голосів, Йоханніс, якого підтримує створена ним правляча Націонал-ліберальна партія, отримав підтримку 36,9% виборців. Денчиле отримала 23,5% голосів. При цьому явка на виборах стала найнижчою на президентських виборах за історію посткомуністичної Румунії – 48% від усіх 18 мільйонів зареєстрованих виборців.

Очільник правоцентристського «Союзу порятунку Румунії» Дан Барна, якого також вважали одним із фаворитів президентських перегонів, має 14,2% голосів.

Явка закордонних виборчих дільниць виявилася вищою – поза межами батьківщини проголосували 675 тисяч румунів. За попередніми висновками, 53% їхніх підрахованих голосів дісталися Йоханнісу, 27% – Барні.

Йоханніс увечері 10 листопада назвав свій результат у першому турі «великим кроком уперед».

«Мільйони в цій країні та діаспорі проголосували за нормальну Румунію та зміни на краще. Я завжди вірив у румунів та в демократію», – заявив він.

Втім, він додав, що «це ще не вирішальний крок, в нас досі є робота».

Денчиле усунули з посади прем’єр-міністра в жовтні внаслідок вотуму недовіри. Перед першим туром вона обіцяла піти у відставку з посади голови Соціал-демократичної партії, якщо не пройде в другий. Після оголошення попередніх результатів Денчила закликала Йоханніса до участі в телевізійних дебатах.

15 жовтня Йоханніс призначив прем’єр-міністром Румунії лідера правоцентристської Націонал-ліберальної партії (НЛП) Лудовіка Орбана. Це сталося після того, як парламент висловив недовіру Денчиле.