Вибух у Києві: чоловік загинув, поліція встановлює деталі

Поліція Києва встановлює обставини вибуху в Солом’янському районі, внаслідок якого загинула людина, йдеться в повідомленні 12 лютого.

«Близько 15:00 до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчооперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та лікарі», – йдеться в повідомленні.

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На місці вибуху правоохоронці виявили тіло 50-річного місцевого жителя.

Походження предмету, який вибухнув, та обставини зараз встановлюють. Поліція ще не кваліфікувала подію, триває перевірка.