У Вознесенську пролунав вибух, загинув військовий – поліція

Поліція міста Вознесенськ Миколаївської області повідомляє про розслідування вибуху в квартирі житлового будинку, що призвів до загибелі військовослужбовця.

За даними правоохоронців, про вибух повідомила мешканка будинку у другій половині дня 27 квітня.

«До поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків міста Вознесенськ в результаті вибуху смертельно травмовано господаря, 55-річного військовослужбовця», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у поліції, на тілі загиблого виявили поранення, характерні для наслідків спрацювання вибухового пристрою. Вилучені на місці події осколкові уламки, за попередніми висновками – від гранати Ф-1. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» із позначкою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.