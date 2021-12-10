Вибух у житловому будинку на Донеччині: жінка загинула, двоє чоловіків шпиталізовані

Жінка загинула, двоє чоловіків постраждали внаслідок вибуху в приватному житловому будинку на Донеччині, повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, вибух стався 9 грудня пізно ввечері у селі Звірове Покровської міської громади.

«По прибуттю підрозділів ДСНС було встановлено, що в будинку, ймовірно, стався вибух тротилу, внаслідок чого загинула жінка та постраждали двоє чоловіка, у яких – рвані рани ніг та обличчя. Анкетні дані постраждалих встановлюються. Ознак горіння на місці не виявлено. Конструкції будинку не пошкоджені», – йдеться в повідомленні.

Остаточну причину і обставини події ще встановлюють.

У ДСНС закликають бути обережними із вибухонебезпечними предметами, не торкатися їх, не переміщувати і не розбирати.