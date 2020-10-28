Після вибуху на Харківщині двоє людей залишаються в тяжкому стані – голова ОДА

Після вибуху на газорозподільчій підстанції в селі Березівське Харківщині двоє людей залишаються в тяжкому стані, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у телеграмі.

Він запевняє, що всім постраждалим буде надана медична та матеріальна допомога.

Унаслідок вибуху без газу залишилися 3 500 людей. Від газопостачання будуть тимчасово відключені Дворічний Кут, Григорівка, Пересічне, Південний, Вільшани, Протопопівка, Ярошівка, Гуківка, Тернова та Польова.

Вибух на газорозподільчій підстанції в Харківській області стався близько 12:00 28 жовтня. Унаслідок інциденту загинули двоє людей, ще дев’ять отримали травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 273 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).