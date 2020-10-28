На Харківщині стався вибух на газопереробній станції, є жертви

На газопереробній станції в Дергачівському районі Харківщини стався вибух. За попередніми даними, двоє людей загинули, дев'ятеро травмовані, повідомляє «Суспільне. Харків».

«Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу без подальшого загоряння. Задимлення склало близько 200 квадратних метрів», – повідомили у поліції Харківщини.

Вибух стався у селі Березівське, повідомив речник ДСНС Харківщини Ігор Лупандін. За його словами, площа місця пригоди – близько 50 квадратних метрів. Рятувальники розбирають завали.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що серед травмованих, за попередніми даними, немає людей у тяжкому стані.

Постраждалих везуть до лікарні невідкладної допомоги у Харків та до міста Дергачі.

На місці працює поліція.

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