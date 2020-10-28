Вибух на російському танкері в Азовському морі: знайшли останки тіл і проводять ДНК експертизу

Триває розслідування причин аварії, що сталася 24 жовтня 2020 року на російському танкері «Генерал Ази Асланов» в Азовському морі. 27 жовтня Слідчий комітет Росії повідомив, що знайшли останки трьох загиблих моряків і проводять ДНК експертизу для їхньої ідентифікації.

У Московському міжрегіональному слідчому управлінні на транспорті Слідкому Росії повідомили, що виявили останки членів екіпажу танкера «Генерал Ази Асланов», який зазнав аварії в Азовському морі.

У російському відомстві зазначили, що призначили генетичні експертизи, щоб встановити особи загиблих.

«На місці події продовжує працювати слідча група, серед якої слідчі Краснодарського слідчого відділу на транспорті та криміналісти з досвідом розслідування подібних подій. Розслідування кримінальної справи триває», – йдеться в повідомленні пресслужби Слідкому Росії.

Увечері 24 жовтня на нафтовому танкері під російським прапором «Генерал Ази Асланов», що належить компанії Palmali пролунав вибух.

У Росморрічфлоті повідомили про вибух у баластному відсіку, в МНС Росії – про пожежу.

За офіційними повідомленнями, танкер під російським прапором –порожнім – прямував із порту «Кавказ» до Ростова-на-Дону. На борту перебувало 13 членів екіпажу. Внаслідок вибуху – троє людей опинилися за бортом.

До місця аварії було направлено три рятувальні судна. Пізніше з'явилася інформація, що танкер отримав пробоїну великих розмірів.

У пресслужбі Росморрічфлоту повідомили, що задіюють вертоліт Мі-8 підключать до пошуку трьох людей, які зникли після вибуху на танкері, й імовірно, опинилися за бортом.

Вранці 25 жовтня МНС окупованого Росією Криму повідомило, що пошуки зниклих під час катастрофи танкера в Азовському морі поки результатів не дали, їх продовжують шукати. Сам танкер відбуксирували на якірну стоянку.

Керівництво Росприроднадзору стверджує, що забруднення в акваторії Азовського моря поки не виявлене.

Слідчими органами Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу через недотримання пожежної безпеки на танкері.

Моніторингова група BlackSeaNews та «Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень» з'ясовують деталі катастрофи цього танкера.