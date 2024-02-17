ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Кропивницького. Влада підтвердила вибух у районі

Влада підтвердила вибух у Кропивницькому районі – постраждалих і руйнувань немає.



«Після вибуху у Кропивницькому районі попередньо без постраждалих і руйнувань цивільних об’єктів», – написав голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у телеграмі.



Перед цим у соцмережах писали по звук вибуху в Кропивницькому.

О 19:50 на Кіровоградщині була оголошена повітряна тривога, яка протривала понад пів години. Близько 20:11 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Кривого Рогу, потім вона змінила напрямком і прямувала на Кропивницький.

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