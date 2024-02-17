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ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Кропивницького. Влада підтвердила вибух у районі

За даними місцевої влади, постраждалих і руйнувань цивільних об’єктів немає
За даними місцевої влади, постраждалих і руйнувань цивільних об’єктів немає

Влада підтвердила вибух у Кропивницькому районі – постраждалих і руйнувань немає.

«Після вибуху у Кропивницькому районі попередньо без постраждалих і руйнувань цивільних об’єктів», – написав голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у телеграмі.

Перед цим у соцмережах писали по звук вибуху в Кропивницькому.

О 19:50 на Кіровоградщині була оголошена повітряна тривога, яка протривала понад пів години. Близько 20:11 Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Кривого Рогу, потім вона змінила напрямком і прямувала на Кропивницький.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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