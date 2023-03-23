У Кропивницькому стався вибух. Влада пояснила причину

У Кропивницькому в одному з багатоповерхівок стався вибух газу, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.



«Увага! Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2. Відповідні служби – на місці», – написав він у телеграмі.



Це повідомлення голови ОВА з'явилося після оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні, зокрема на Кіровоградщині.