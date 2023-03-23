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Новини | Події

У Кропивницькому стався вибух. Влада пояснила причину

Вибух не пов'язаний з оголошенням масштабної повітряної тривоги в Україні

У Кропивницькому в одному з багатоповерхівок стався вибух газу, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Увага! Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2. Відповідні служби – на місці», – написав він у телеграмі.

Це повідомлення голови ОВА з'явилося після оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні, зокрема на Кіровоградщині.

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