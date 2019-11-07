Вибух автомобіля в Києві: загиблий – поліцейський, який охороняв підприємця за договором

Внаслідок вибуху автомобіля в Києві, що стався ввечері 6 листопада, загинув 40-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору, повідомляє поліція столиці України.

«Ще двоє – 57-річний підприємець і 34-річний водій з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні», – йдеться в повідомленні.

У поліції Радіо Свобода відмовилися назвати імена загиблого і постраждалих, пославшись на таємницю слідства.

При цьому, за даними ЗМІ, автомобіль належить директору фармацевтичної компанії Ігореві Салу.

«Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є – підприємницька діяльність 57-річного чоловіка», – повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції в Києві Віктор Нечитайло.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше в поліції повідомляли, що одна людина загинула, двоє – поранені внаслідок вибуху автомобіля на Брест-Литовському шосе в Києві. За даними поліції, до вибуху може бути причетний мотоцикліст, для розшуку і затримання якого проводять спеціальну операцію.

Як повідомляють ЗМІ, очевидці бачили, як мотоцикліст наблизився до пасажирського боку автомобіля і кинув вибуховий пристрій в авто, а потім втік.