Вибух у житловому будинку в Росії: кількість жертв зросла до 21

Кількість жертв вибуху в житловому будинку у російському Магнітогорську зросла до 21. Рятувальники витягли з-під завалів тіла двох чоловіків, жінки і трирічної дівчинки. Невідомою залишається доля ще 20 людей.

Міністр охорони здоров’я Росії Вероніка Скворцова повідомила, що стан раніше врятованого з-під завалів 11-місячного немовляти тяжкий, але стабільний, загрози його життю немає.

За її словами, мозок дитини не пошкоджений, а медикам практично вдалося відновити кровотік обмороженої ноги. Скворцова зазначила, що мати дитини перебуває разом із нею.

У МНС Росії наголошують, що роботи з розбору завалів і пошуку людей ведуться в чотири зміни. Під завали подають тепло спеціальними тепловими гарматами. Вночі температура повітря в Магнітогорську наближається до двадцяти градусів морозу.

Сьогодні в Челябінській області Росії день жалоби за загиблими.

Вранці 31 грудня в одному з під’їздів десятиповерхового будинку в Магнітогорську обвалилися перекриття, за попередніми даними, внаслідок вибуху газу.

У Слідчому комітеті Росії заявили, що підтверджень версії теракту немає, слідів вибухових речовин на місці обвалу не виявили. Заяву зробили через повідомлення в ЗМІ про можливий терористичний слід. Зокрема, джерело видання Znak.com розповіло, що квартиру, в якій стався вибух, за день до трагедії зняв якийсь чоловік, і нібито згодом там знайшли сліди гексогену.

Також місцеві ЗМІ повідомили про автомобіль «Газель», який вибухнув і згорів увечері 1 січня в центрі Магнітогорська: нібито в мікроавтобусі при перестрілці були вбиті «троє терористів». У МВС Росії заявили, що в мікроавтобусі вибухнув газовий балон. Вибух побутового газу залишається пріоритетною версією слідства і у випадку з обвалом будинку.