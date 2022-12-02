В Одесі під час перевірки авто стався вибух, 7 людей постраждали – поліція

Семеро людей постраждали внаслідок вибуху в центрі Одеси під час перевірки правоохоронцями автомобіля в п’ятницю, повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

«Патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохоровській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух. Унаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян і п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували», – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці вибуху працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Правоохоронці встановлюють обставини події.