Недільний вибух на підприємстві у Києві: поліція кваліфікувала інцидент як «порушення правил безпеки»

Вибух на підприємстві в Голосіївському районі Києва 20 вересня столична поліція кваліфікувала як «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

«Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Під час досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини та причини вибуху», – йдеться в повідомленні поліції Києва у фейсбуці.

Інцидент стався у неділю на підприємстві на вулиці Пирогівський шлях. За попередньою інформацією, вибух стався під час зварювальних робіт. Двоєлюдей постраждали. Назву підприємства поліція не назвала. На вказаній вулиці розташований Київський пивоварний завод, який входить до структури компанії «Carslberg Україна». Директор компанії Євген Шевченко повідомив у фейсбуці, що йдеться саме про це підприємство. Він визнав, що вибух газового балона стався через порушення техніки безпеки.