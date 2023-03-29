Росія: у Свердловській області стався вибух на газопроводі

У Свердловській області Росії ввечері 29 березня стався вибух та сильна пожежа на газопроводі. Місцеві ЗМІ повідомляють, що постраждалих немає. На місці події працюють спецслужби. Заграву від вогню видно за десятки кілометрів.



Розгерметизація газопроводу Ямбург – Єлець сталася неподалік селища Пелим. Наразі подачу газу по трубах перекрито.



Голова місцевої адміністрації Шахід Алієв підтвердив факт аварії та повідомив, що на місці події не було людей.

Останнім часом у Росії на газогонах регулярно стаються вибухи.



У 2019 році також неподалік селища Пелим стався вибух на магістральному газопроводі Ямбург – Поволжя. Постраждалих також не було. Причиною аварії могло стати знос обладнання.