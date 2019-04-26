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26 Квітень 2019, Київ 20:32
Новини | Події

Вибух на шахті в ОРДЛО: в «ЛНР» заявляють про 5 загиблих – відео

Доля 12 гірників невідома – заявив голова підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник

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В угрупованні «ЛНР» заявляють про зростання до п’яти кількості загиблих гірників внаслідок вибуху на шахті підприємства «Східкарбон» в Лутигинському районі на непідконтрольній Україні території Луганської області.

Раніше повідомляли, що внаслідок вибуху, що стався 25 квітня, загинули троє людей.

Доля 12 гірників невідома – заявив голова підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

На «Східкарбоні» видобувають вугілля марки «ДГ» (газове вугілля).

У січні 2018 року голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що із 94 шахт, які контролюють бойовики, працює лише 25-27.

Шахта «Східкарбон». Наслідки вибуху – відео
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Шахта «Східкарбон». Наслідки вибуху – відео

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