У шахті в ОРЛО стався вибух: бойовики повідомляють про щонайменше трьох загиблих

У шахті підприємства «Східкарбон» в Лутигинському районі на непідконтрольній Україні території Луганської області 25 квітня стався вибух.

У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» заявляють, що під завалами опинилися 17 співробітників шахти. Трьох із них уже підняли на поверхню без ознак життя.

Інформацію про вибух у коментарі «Громадському телебаченню» підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

На «Східкарбоні» видобувають вугілля марки «ДГ» (газове вугілля).

У січні 2018 року Волинець заявив, що із 94 шахт, які контролюють бойовики, працює лише 25-27.