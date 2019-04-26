Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Квітень 2019, Київ 11:27
Новини | Події

У шахті в ОРЛО стався вибух: бойовики повідомляють про щонайменше трьох загиблих

У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» заявляють, що під завалами опинилися 17 співробітників шахти

Дивитись коментарі

У шахті підприємства «Східкарбон» в Лутигинському районі на непідконтрольній Україні території Луганської області 25 квітня стався вибух.

У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» заявляють, що під завалами опинилися 17 співробітників шахти. Трьох із них уже підняли на поверхню без ознак життя.

Інформацію про вибух у коментарі «Громадському телебаченню» підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

На «Східкарбоні» видобувають вугілля марки «ДГ» (газове вугілля).

У січні 2018 року Волинець заявив, що із 94 шахт, які контролюють бойовики, працює лише 25-27.

Иллюстративное фото. Рабочие шахты «Холодная балка» в оккупированной Макеевке, Донецкая область, сентябрь 2016 года
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Із майже сотні шахт, які дісталися бойовикам, працює лише чверть (рос.)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG