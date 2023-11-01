На Миколаївщині через підрив комбайна на вибухівці травмовані двоє людей – МВС

На Миколаївщині на околиці Снігурівки через підрив комбайна на вибухівці травмовані двоє людей, повідомляє у телеграмі пресслужба Міністерства внутрішніх справ.



«На околиці Снігурівки у полі на невстановленому вибухонебезпечному предметі підірвався комбайн. У результаті детонації боєприпасу постраждали двоє чоловіків – 1961 та 1967 р.н. В одного з них – травматична ампутація двох ніг, інший після обстеження від госпіталізації відмовився», – йдеться у повідомлення

У відомстві закликали не використовувати невідомі чи неперевірені ґрунтові дороги, не чіпати будь-які підозрілі предмети та не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок.

Влада регулярно повідомляє про травмування чи загибель цивільних через вибухівку на деокупованих територіях України чи територіях, де відбувалися бойові дії.

У Державній спеціальній службі транспорту 1 листопада повідомили, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії від мін і вибухонебезпечних предметів загинули 264 цивільні людини, 571 людина була травмована.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.