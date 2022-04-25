Голова Львівської ОВА спростував повідомлення про вибухи у Яворівському районі

Голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував інформацію про вибухи у Яворівському районі, яку активно поширюють деякі телеграм-канали та медіа.

«Інформація не відповідає дійсності», – написав він у телеграмі і закликав користуватися офіційними джерелами.

«Якщо ви бачите підозрілі літаючі об’єкти, не фотографуйте їх, не знімайте відео і не викладайте у соцмережі», – додав він.

Раніше голова Львівської ОВА повідомив про пожежі в Золочівському районі. Згодом він уточнив – сьогодні близько 08:30 внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Також ще одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ ППО «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що вранці під обстріл потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України, є травмовані.