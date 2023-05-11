Без дозволу на проживання в Україні та з паспортом РФ – із Сумщини видворили російського мігранта

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що повернули «неврегульованого мігранта» з громадянством Росії до країни походження.

«На території Охтирського району виявлено порушника міграційного законодавства – громадянина РФ 1980 року народження. Під час перевірки облікових даних іноземця встановлено факт його проживання без дозвільних документів на право проживання. Стосовно порушника складено адмінматеріали за ст. 203 КУпАП та прийнято рішення щодо його повернення до країни походження в примусовому порядку», – йдеться в повідомленні.

Інших деталей стосовно чоловіка у відомстві не наводять, зокрема, відколи він в Україні і чим займався.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії. Відтоді дуже незначна частина громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.