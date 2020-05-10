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10 травня 2020, Київ 22:09
Новини | Міжнародні

Викрадена в Кенії італійка повернулася додому після 18 місяців у полоні

За словами міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо (на фото), який зустріч Сільвію Романо, вона подякувала зовнішій розвідці Італії за роботу над її визволенням

Соціальна працівниця з Кенії Сільвія Романо повернулися до Риму за день після того, як її знайшли поблизу столиці Сомалі Мокадішу.

Романо супроводжували агенти італійської розвідки. Окрім власної сім’ї, у Римі її зустріли прем’єр-міністр країни Джузеппе Конте та міністра закордонних справ Луїджі Ді Майо.

За словами голови МЗС Італії Майо, жінка подякувала зовнішій розвідці Італії за роботу над її визволенням.

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Романо працювала в італійській благодійній організації Africa Milele. Її викрали озброєні люди на півночі Кенії в листопаді 2018 року. 9 травня жінку знайшли за 30 кілометрів від Мокадішу. Вона провела в полоні близько 18 місяців.

За припущеннями, її викрало одне з ісламістських терористичних угруповань.

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