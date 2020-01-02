Викрадену нацистами картину повернули в Україну зі США – Міністерство культури

Зі США в Україну передали картину українського художника Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною», яка була викрадена нацистами під час Другої світової війни з Дніпропетровського художнього музею і згодом виявилася в Сполучених Штатах, повідомила пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України.

«За сприяння МКМС завершився процес повернення картини відомого українського художника, незаконно вивезеної під час окупації нацистами з Дніпра (тодішній Дніпропетровськ) 1941-1943 рр. Дворічна кропітка робота завершилася передачею американським подружжям Трейсі картини в дар Україні, яка у 2017 році була заявлена до продажу на аукціоні «Potomack Сompany» (Александрія, штат Вірджинія, США)», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 1 січня у фейсбуці МКМС.

У міністерстві наголосили, що повернення роботи Паніна в Україну – «це результат багаторічної спільної праці і стратегічного партнерства між Україною та США, а також… міжнародне визнання втрат культурних цінностей України під час Другої Світової війни».

Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» зображає сцену 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає з почтом із кремлівських воріт.

Праця, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а відтак була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.