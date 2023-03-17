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У ДТЕК повідомили про стабілізаційні вимкнення світла в частині Києва й області

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах

У деяких районах Києва і Київської області 17 березня застосовують стабілізаційні вимкнення електроенергії, повідомила компанії ДТЕК.

«У частині Голосіївського, Святошинського, Шевченківського та Солом’янського районів столиці відбуваються відключення, згідно зі стабілізаційними графіками. Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів Київської області. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів», – йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив також про можливі «нетривалі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури» на Житомирщині.

За словами міністра, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні, водночас тривають ремонтні роботи на об’єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу.

За даними «Укренерго», енергосистема України наразі пережила 15 ракетних і 18 дронових атак Росії по її об’єктах, а внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет і дронів, які завдали «важких пошкоджень» обладнанню.

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