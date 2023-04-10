Парламент проголосував за поправку щодо повернення військовим виплат у 30 тис грн

Верховна Рада України у понеділок проголосувала за правку у законопроєкт N8312 щодо регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час дії правового режиму воєнного стану, яким може бути повернуто щомісячні виплати військовим у розмірі 30 тисяч гривень. Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Якщо коротко, вона повертає надбавку захисникам шляхом економії на скорочені зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат). І тут головне, щоб повернення надбавок спрацювало», – написав Железняк.

Він припустив, що для цього, найімовірніше, треба змінювати бюджет.

Крім того, каже Железняк, обмеження на зарплати до 10 мінімальних (держслужбовцям і менеджменту держпідриємств) – це «дуже мала економія».

«Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Нагадаю, що ми в день на виплати військовим витрачали 2,7 млрд грн. Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули (виплати – ред.)», – зазначив депутат від «Голосу».

Представник «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко у Telegram опублікував фрагмент тексту поправки:

«На період дії воєнного стану військовослужбовцям, особам рядового і

начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно

виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби…».

начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським щомісячно виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 гривень не залежно від покладених на таких осіб завдань чи районів проходження служби…». «Установити, що у квітні 2023 року та на період до припинення або скасування воєнного стану,.. заробітна плата, грошове забезпечення працівників, службових

і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи державної влади та інші державні органи, крім органів місцевого самоврядування) нараховуються

у розмірі, що не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 року».

Із 1 лютого порядок виплат військовим було змінено. Новий порядок передбачав, що виплати залежать від районів перебування воїнів, складності та специфіки виконання ними бойових чи спеціальних завдань. Зокрема, надбавку в 100 тисяч гривень виплачуватимуть усім, хто виконує бойові завдання на передовій, а 30 тисяч отримуватимуть ті, хто працює на фронті, але не бере участі в боях.