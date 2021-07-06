Справа 2016 року: жінці у Києві, яка на 11 днів залишила без нагляду двох малюків, дали 12 років за ґратами

У Київській міській прокуратурі повідомили про вирок жінці, яка у 2016 році на 11 днів залишила без нагляду двох своїх малолітніх дітей.

«За результатами підтримання публічного обвинувачення прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва до 12 років позбавлення волі засуджено жінку, яка на 11 днів залишила в квартирі двох своїх дітей, один з яких помер від голоду... Обвинувачена перебуває під вартою. Після вивчення тексту вироку окружною прокуратурою буде вирішено питання про можливість внесення апеляційної скарги», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що прокуратура наполягала на призначенні жінці довічного позбавлення волі, але жінці дали 8 років. Однак цей вирок був оскаржений в апеляційній інстанції.

«У ході судового розгляду прокурор повністю довів вину обвинуваченої та вироком Голосіївського районного суду від 5 липня 2021 року жінку визнано винною у вчиненні злочину за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини – ред.) та засуджено до 12 років позбавлення волі», – додали в прокуратурі.

На початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області більш ніж на тиждень залишила у київській квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку – непритомною.