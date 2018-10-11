Розпочався саміт країн Вишеградської четвірки

На відомому словацькому гірському курорті Штрбске плесо 11 жовтня розпочав роботу саміт країн Вишеградської четвірки, повідомляє кореспондент «Радіо Свобода».

Головною темою переговорів президентів Словаччини, Чехії, Польщі та Угорщини є найгостріші виклики в галузі політики, економіки і сучасних технологій, які стоять перед країнами Європейського союзу.

Як повідомляють словацькі ЗМІ, президент Словаччини Андрей Кіска на засіданні звернув увагу на ставлення країн ЄС до санкцій щодо Росії. Зокрема, словацький президент наголоси, що позиція Словаччини в цьому питанні має бути чіткою і відповідальною, і що «ставити під сумнів санкції щодо Росії ми вважаємо шкідливим».

«Всі країни – члени ЄС одностайно погодились, що Крим був анексований і проголосували за санкції щодо Росії», – зазначив Кіска.

Робота саміту президентів країн Вишеградської четвірки завершиться у п’ятницю.

Востаннє лідери V4 зустрічались милого року в Угорщині.