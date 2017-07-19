«Вишеградська група» спільно з Ізраїлем домовилися створити робочу групу з протидії тероризму

У Будапешті на зустрічі глав урядів країн «Вишеградської групи» і прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу сторони домовилися про створення робочої групи з протидії міжнародному тероризму, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За словами прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, також працюватиме ще одна міжурядова робоча група. Вона буде займатися питаннями технологічної кооперації, заявив Орбан на спільній прес-конференції.

Нетальягу, зі свого боку, запросив членів «Вишеградської четвірки» на наступну робочу зустріч до Ізраїлю. Сторони це запрошення прийняли, йдеться у спільному резюме будапештської зустрічі.

На правах чергового голови «Вишеградської групи» Віктор Орбан закликав Євросоюз не ускладнювати стосунки з Ізраїлем і, замість критики, перейти до співпраці.

Востаннє керівники ізраїльського уряду відвідували Угорщину понад 30 років тому.

У Західній Європі та Ізраїлі ліволіберальна преса акцентує увагу на тому, що Беньямін Нетаньягу, підігруючи настроям певної частини електорату, намагається зблизитися у Центральній Європі з політиками, які розділяють право-консервативні цінності, зокрема виступають проти нелегальної міграції і перешкоджають роботі неурядових організацій, передусім Фонду Джорджа Сороса.

Угорські лівоцентристи також вважають, що Віктор Орбан, знаючи про тісні стосунки Нетаньягу з Дональдом Трампом, спробує зміцнити імідж Угорщини в очах нинішньої адміністрації США, підірваний за часів президентства Барака Обами.

Між тим, друга за чисельністю праворадикальна партія «Йоббік», що виступає із антисемітськими гаслами, визнає незаконну анексію Криму Росією, підтримує угруповання ЛНР-ДНР і є в опозиції до консервативної більшості в парламенті Угорщини, в особі депутата Тібора Бана піддала сумніву заяву Віктора Орбана про історичну місію візиту ізраїльського прем’єра в Угорщині через загальний характер заяв сторін.