«Вишиваний» ланцюг єдності та виставка про Крим: День Соборності України у Запоріжжі

У Запоріжжі День Соборності України відзначили кількома акціями. Зранку 22 січня на острові Хортиця біля пам’ятного знаку борцям за волю України відбулося вшанування пам’яті всіх борців за незалежність України. У заході взяли участь активісти, волонтери, ветерани війни на Донбасі, представники низки організацій і партій.

«Я відчула силу єднання. Ми виїхали на автівках і стали тоді на трасі. Я бачила, як з довколишніх сіл виходили люди, вставали у цей ланцюг, нікого не звозили. І це було дуже-дуже емоційно. Сьогодні ми повинні єднатися. Сьогодні такі страшні часи, що ми всі повинні бути разом. Що нас сьогодні роз’єднує? Політичні свари сьогодні недоречні. Ми сьогодні повинні бути одним кулаком», – сказала під час акції запорізька волонтерка Жаннета Малярова, яка у 1990 році була учасницею ланцюга єдності у Львові у 1990 році.

Місце для проведення акції у Запоріжжі обрано символічне, адже на Хортиці після звільнення Запоріжжя (тоді Олександрівська – ред.) від більшовиків у 1918 році війська УНР, які в масі складалися з жителів Наддніпрянської України, на чолі з Петром Болбочаном та січові стрільці, які буди вихідцями з західноукраїнських земель, на чолі з Василем Вишиваним провели спільну акцію з ушанування козаків, борців за Україну.

«Ми святкуємо такі дати сьогодні, які історичні. Чим вони важливі для нас? Ми повинні робити висновки з них. Чим закінчилася Соборність України сто років тому? І як ми зараз будемо відстоювати нашу соборність, незалежність зараз? 8 років війна. Вона не скінчилася. Для нас, для всіх, хто тут зібрався, вона почалася ще в 2014 році і продовжується. Тільки вона має різні фази: може бути більш гарячою. І, скоріш за все, нас зараз може очікувати загострення велике. Що від нас потрібно? Нам треба не забувати, хто ми є. Ми – захисники, ми дали присягу, дали клятву захищати. І коли наступають такі часи жорсткі, треба забути про все – про політичну возню, про якісь сварки між собою, і згадати головне – Україна понад усе», – сказав під час заходу ветеран війни на Донбасі Тимур Книш.

Учасники акції на Хортиці вшанували хвилиною мовчання всіх, хто поклав своє життя в боротьбі за Незалежність України. А на завершення мітингу утворили «вишиваний» ланцюг єдності. Учасники заходу вишукувались у лінію, взявши у руки рушники. Їх принесли на акцію волонтерки з організації «Запорозькі берегині».

Також у Запоріжжі до Дня Соборності відкрилася виставка «Крим мандрує». Вона є частиною мультидисциплінарного проєкту «Шлях/Yol» про культуру Криму, який реалізує організація «Ель Чебер» за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту і «Кримського дому». Побачити виставку можна у Запорізькій обласній науковій бібліотеці.

«Для мене це подія не тільки культурна, а й про мою батьківщину, адже я кримчанка. Я не є кримською татаркою. Я українка за походженням, але для мене Крим – це перлина, і кримські татари, напевно, в першу чергу. Для мене дуже важливо знайомити Запоріжжя з цим унікальним народом. Я рада долучитися до організації цієї виставки, адже Крим – це Україна, це не лише батьківщина багатьох українців, а перш за все багатьох кримських татар. І ми маємо таким чином не лише знайомитися з унікальною культурою, а й підтримати кримчан, кримських татар, українців, які зараз залишились на окупованій території, донести до них, що ми про них пам’ятаємо. Чекайте нас – і знайте, що ми обов’язково повернемося», – сказала під час відкриття виставки її співорганізаторка у Запоріжжі, представниця організації «Ана Юрт» Наталя Опенко.

Раніше виставка вже побувала у Краматорську та низці міст Донбасу. У Запоріжжі вона експонуватиметься до 30 січня, після чого поїде до Мелітополя, а потім до Херсону.

22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об’єднання українських земель у єдину державу.

День Соборності України – державне свято, його офіційно відзначають з 1999 року.