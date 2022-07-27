Близько 90 творів української художниці Марії Примаченко експонують у Національному музеї у Львові

У Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові сьогодні відкрили виставку творів української художниці Марії Примаченко «Дарую Україні». Це роботи з приватної колекції київського мистецтвознавця, академіка Едуарда Димшиця, а також фонду львівського музею.



Дослідник більшість картин купив у родини художниці.



«Я збираю твори Марії Примаченко 30 років. Побачити наживо ці роботи я зміг, коли приїхав у Болотню. Я не міг туди не їхати, спілкувався з сином Марії, талановитим митцем, онуками. Зароблені гроші я витрачав на твори Марії Примаченко. Вона дуже любила дарувати свої картини творчим людям, а не державним чиновникам. Примаченко ‒ це своєрідний культурний код нації, є уособленням України в образотворчому мистецтві чи загалом у мистецтві»,‒ каже співкуратор виставки Едуард Димшиц.



На виставці експонуються роботи Марії Примаченко пізнього періоду творчості, які були намальовані в кінці 80-х років до 1997 року. Зокрема, презентуються картини з такими підписами-промовками: «Вовчик. Скільки вовка не годуй, а він все в ліс дивиться» (1993 рік), «Атомна війна – будь проклята вона! Щоб люди не знали і горя не мали!» (1989 рік), «Видра гуляє у лісі» (1990 рік).



Марія Примаченко, чоловік якої загинув у роки Другої Світової війни, малювала солдатські могили, чудернацьких звірів, добрих і злих, сцени проводжання чоловіка, брата, сина на війну.



«Хотіли виділити, зокрема, тему почуттів, взаємне чи нерозділене кохання. Низка букетів, вазонів, присвячені різним подіям, певним постатям. Ця виставка повинна донести до глядача чи радість, чи глибше осмислення», ‒ говорить завідувачка відділу народного мистецтва Національного музею імені Андрея Шептицького Любава Собуцька.



Після початку повномасштабної війни Росії проти України 28 лютого російські війська знищили краєзнавчий музей в селищі Іванків Київської області, де зберігалися роботи Марії Примаченко. Однак майже всі твори врятували місцеві жителі.



Марія Примаченко (1909 – 1997 роки життя) ‒ представниця «наївного» мистецтва. Вона народилась і прожила все життя в селі Болотня на Київщині. Майстриня не мала навіть середньої освіти, навчалася в Школі народних майстрів у Києві, вчилась усе життя і виробила свій власний, унікальний, впізнаваний стиль малювання. У 1937 році на всесвітній виставці в Парижі твори Марії Примаченко були відзначені золотою медаллю ‒ і про українську художницю заговорив увесь світ.



За оцінками мистецтвознавців, Марія Примаченко вирізняється збалансованою колористикою творів, різноманітністю композиційних вирішень, багатою орнаментикою. Марія Примаченко намалювала тисячі робіт.



«Проєкт показує через творчість Марії Примаченко душу українського народу.

Від 2012 року це четверта виставка, присвячена Марії Примаченко», ‒ каже директор Національного музею у Львові Ігор Кожан.



Виставка творів Марії Примаченко у Національному музеї у Львові триватиме до 30 жовтня. У фондах музею є п‘ять робіт Марії Примаченко. За словами організаторів виставки, головна ідея експозиції ‒ подарувати глядачам радість, а відтак і силу.



Для переселенців відвідування виставки ‒ безкоштовне.



Радіо Свобода ‒ інформаційний партнер виставки відомої української мисткині.