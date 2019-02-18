Виставку «Квантовий стрибок Шевченка» у столичному метро закривають через вандалізм – музей

Виставку «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» у столичній підземці закривають достроково через вандалізм, повідомляє Національний музей Тараса Шевченка на своїй сторінці у Facebook.

«Цими вихідними більшість постерів виставки було знищено молодим чоловіком, озброєним ножем. За 10 днів експонування виставки організатори отримали сотні позитивних відгуків від відвідувачів. Радість від впізнання, неочікувані паралелі, сміх, хороший настрій і бажання прочитати/перечитати Шевченка – основний меседж цих повідомлень. Звісно, не обійшлося без негативних коментарів, ми очікували такої реакції, але сподівались цивілізованого діалогу», – йдеться в повідомленні.

У музеї заявили, що засуджують «прояви агресії» щодо художнього виявлення та виступають за культурний діалог.

«Акти подібного вандалізму і агресії не лише порушують закони України, але і заперечують саму спробу створення мультикультурного простору, штовхають нас до тоталітарного суспільства, коли окрема група людей вирішує, яке мистецтво має право на існування, а яке є «дегенеративним» або «неправильним», – заявили у музеї Тараса Шевченка, який і експонував спільно з автором Олександром Греховим виставку у київському метрополітені.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Джек Горобець, Фріда та інші втілення Шевченка у Київському метрополітені – фото

Виставка «Квантовий стрибок Шевченка. Метро» відкрилася на станції метро «Тараса Шевченка» 10 лютого і мала працювати у столичній підземці до 10 березня. На постерах Тарас Шевченко був представлений у низці образів – співака Елвіса Преслі, головного героя «Піратів Карибського моря» Джека Горобця, «Людини-павука» та мексиканської художниці Фріди Кало.

Поет та художник Тарас Шевченко є культовою для українців особистістю, одним із символів України.