У США школяр подав позов до газети Washington Post, звинувативши видання в наклепі

Учень католицької школи, 16-річний Ніколас Сандман з міста Ковінгтон в Кентуккі пред’явив газеті Washington Post позов на суму 250 мільйонів доларів, звинувачуючи одну з провідних американських газет в тому, що вона публічно обмовила його.

Сандман судиться з виданням через статті, з якої випливало

16-річний Ніколас Сандман з міста Ковінгтон в Кентуккі судиться з газетою The Washington Post за замітку, з якої випливало, що він спровокував конфронтацію з антитрампівським демонстрантом –індіанцем в січні біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні.

Фотографія, яку розповсюдила газета, відобразила усміхненого Сандмана віч-на-віч з активістом, літнім американським індіанцем Нейтаном Філіпсом, який співає і грає на бубні. З підпису випливало, що школяр поводився агресивно по відношенню до Філіпса. Інцидент спровокував хвилю обурення в соціальних мережах. Позивач стверджує, що він став об’єктом цькування.

Згідно позовній заяві газета «в прагненні просунути свою антитрампівську повістку» очорнила його за приналежність до білої раси і католицизм, оскільки на ньому була бейсболка з девізом Трампа «Знову зробимо Америку великої» і за те, що він приїхав до столиці, щоб взяти участь у мітингу проти права на аборти.

У The Washington Post заявляють, що вони вивчають позовну заяву і мають намір «енергійно» захищатися.

Як заявив адвокат Сандмана, аналогічні позови пред’являть і однокласники його клієнта, які приїхали з ним до Вашингтона. Приватне розслідування, проведене позивачами, показало, що конфронтацію спровокували не вони, а соратники Філіпса з радикальної секти «Чорношкірі іудеї – ізраеліти». Філіпс стверджував, що його опоненти скандували «Побудуємо стіну», маючи на увазі передвиборче гасло Дональда Трампа, але приватні детективи, вивчивши відео- і аудіозаписи події, нічого подібного не виявили.