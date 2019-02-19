США: 16 штатів звернулися до суду через запроваджений Трампом режим надзвичайного стану

16 американських штатів звернулися до суду в Сан-Франциско через запроваджений президентом США Дональдом Трампом режим надзвичайного стану. Вони вимагають заблокувати указ президента про надзвичайний стан у районі південного кордону з Мексикою.

Цей наказ потрібен Трампу, щоб мати можливість витратити на кілька мільярдів доларів більше на будівництво прикордонної стіни.

Укладачі позову стверджують, що бюджет – це ексклюзивна прерогатива Конгресу й що президент не має права залучати для будівництва стіни гроші, які мають інше призначення.

15 лютого під час офіційного заходу в Білому домі президент США Дональд Трамп підтвердив попереднє повідомлення своєї адміністрації щодо уникнення нового «шатдауну» та оголошення надзвичайного стану.

Білий дім оголосив, що президент Трамп підпише законопроект про фінансування федерального уряду, ухвалений Сенатом і Палатою представників 14 лютого і покликаний забезпечити роботу уряду. Водночас, ішлося в повідомленні, Трамп відразу оголосить надзвичайний стан у країні для отримання коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, через суперечку довкола фінансування якої стався попередній «шатдаун».

25 січня Трамп оголосив про відновлення роботи урядових установ після «шатдауну», який почався в кінці минулого року, тривав 35 днів і став найтривалішим в історії США. До «шатдауну» призвела відмова конгресменів-демократів погодити фінансування стіни на кордоні з Мексикою.