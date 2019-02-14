Конгрес США голосуватиме щодо угоди, яка має запобігти новому «шатдауну»

Конгрес США 14 лютого голосуватиме щодо плану, який має запобігти черговому «шатдауну» – припиненню роботи уряду. Голосування відбудеться за кілька годин до завершення відпущеного на переговори терміну.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що йому не подобаються домовленості, досягнуті демократами і республіканцями в Конгресі США. Проте 13 лютого він сказав, що підпише документ в разі його ухвалення в Конгресі, навіть якщо він не передбачатиме фінансування «стіни» на американо-мексиканському кордоні, якого він вимагав.

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«Я не хочу «шатдауну». «Шатдаун» був би жахливою річчю. Я думаю, що останній «шатдаун» дав змогу зрозуміти», – сказав Трамп журналістам.

«Люди зрозуміли, наскільки поганий кордон, наскільки небезпечний кордон, і я думаю, що було зроблено багато хороших висновків», – додав він.

Президент заявив, що остаточне рішення ухвалить, коли побачить законопроект, але сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що Трамп «схильний прийняти угоду і рухатися далі».

Проект угоди передбачає виділення 1,375 мільярда доларів на будівництво огорожі на американо-мексиканському кордоні. Трамп просить виділити йому на побудову «стіни» 5,7 мільярда доларів.

Якщо сторонам не вдасться досягти угоди до кінця цього тижня, то уряд США може знову частково призупинити свою роботу.

25 січня президент Дональд Трамп оголосив про відновлення роботи урядових установ після «шатдаун», який почався в кінці року, тривав 35 днів і став найтривалішим в історії США.