Чим закінчаться переговори Трампа з Конгресом?

Президент США Дональд Трамп виступить зі щорічним посланням у нижній палаті Конгресу США 5 лютого.

25 січня він заявив про тимчасове припинення «шатдауну» (завершення часткової зупинки роботи уряду США) до 15 лютого, що дає час Трампу та Конгресу, щоб досягти нової угоди.

Найдовший в історії США «шатдаун» (тривав 35 днів) виник через відмову конгресменів пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, тоді відмовився підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.

Наразі Трамп продовжує вимагати фінансування будівництва стіни на кордоні США з Мексикою і навіть готовий оголосити надзвичайний стан, якщо Конгрес його не підтримає.

Натомість демократи не налаштовані задовольнити вимогу президента і навіть якщо б пішли назустріч, це б вимагало від Трампа істотних імміграційних реформ, пише видання The Hill, цитуючи законодавців.

Згідно з угодою, укладеною 25 січня, лідери Конгресу сформують спеціальний комітет, який вестиме переговори.

Впродовж останніх тижнів, повідомляє The Hill, були ознаки того, що позиції обох партій – Республіканської та Демократичної – почали зближуватися. За словами законодавця-демократа Джеймса Клайберна (James Clyburn), його партія могла б підтримати фінансування на суму 5,7 мільярда доларів, якого вимагає Трамп, якщо тільки прикордонна стіна буде «розумною», а не фізичною, маючи на увазі використання дронів та інших технологій.

Окрім того, демократи минулого тижня запропонували передбачити в бюджеті 1,5 мільярда доларів на прикордонну безпеку, щоб відкрити уряд. Це викликало певний оптимізм щодо переговорів, зауважує видання, проте Трамп заявив у неділю в інтерв’ю The Wall Street Journal, що він сумнівається, що Конгрес зможе досягти угоди щодо фінансування стіни, додавши, що ще один урядовий «шатдаун» є, «безумовно, варіантом».