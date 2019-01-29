Трамп виступить у Конгресі 5 лютого

Президент США Дональд Трамп виступить зі щорічним посланням у нижній палаті Конгресу США 5 лютого. З відповідною пропозицією виступила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

У своїй відповіді на звернення Пелосі Трамп зазначив, що дня нього «велика честь» прийняти пропозицію спікера.

Глава Білого дому мав виступити з промовою в Конгресі 29 січня, однак через «шатдаун» у Палаті представників вирішили відмовити йому в цьому праві. Трамп розглядав можливість виступу поза межами Вашингтону.

25 січня президент США заявив про тимчасове припинення «шатдауну» до 15 лютого.

Cтан часткової зупинки уряду через відсутність затвердженого фінансування був найдовший в історії США: він тривав із 22 грудня 2018 року. «Шатдаун» виник через відмову конгресменів пристати на вимогу Трампа і надати кошти на бажане для нього будівництво стіни на кордоні з Мексикою в сумі понад 5 мільярдів доларів. Трамп, зі свого боку, відмовився підписувати будь-який бюджетний документ, що не передбачатиме цих коштів.