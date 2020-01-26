Бокс: українець Редкач покусав опонента, але програв в елімінаторі за пояс WBC

Український боксер Іван Редкач програв бій-елімінатор за пояс Світової боксерської ради (WBC) у напів середній вазі (до 66,7 кілограма).

Українець поступився американцю Денні Гарсії за підсумком 12 раундів (118-110 і двічі по 117-111 на суддівських записках).

У восьмому Редкач вкусив свого опонента за плече, однак рефері пропустив цей епізод.

«Він вкусив мене. Він сказав: «Майк Тайсон», – коли він мене вкусив. Я сказав: «Рефері, він вкусив мене». Я думав, мені потрібні шви чи щось іще», – сказав Гарсія після поєдинку.

Переможець поєдинку-елімінатору отримує право на бій за пояс чемпіона світу. Гарсія заявив, що готовий зустрітися з чемпіоном світу за версіями WBC та IBF Ероллом Спенсом, чемпіоном WBA Менні Пак’яо, чемпіоном WBO Теренсом Кроуфордом або ексчемпіоном WBC Шоном Портером.

Українець Іван Редкач у своєму послужному списку тепер має 23 перемоги, п’ять поразок та одну нічию.