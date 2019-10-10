США: чемпіон світу з боксу отримав серйозні травми в ДТП

Чемпіон світу з боксу, американець Еррол Спенс отримав серйозні травми в дорожньо-транспортній пригоді, повідомила поліція.

За даними поліції Далласа, «Феррарі» боксера їхала на великій швидкості.

Правоохоронці зазначили, що Спенс перебуває у відділені інтенсивної терапії, проте загрози йому життю немає.

Інформації про інших постраждалих у ДТП немає.

Спенс – чемпіон світу в напів середній вазі (до 66,7 кілограма) за версіями Світової боксерської ради (WBC) та Міжнародної боксерської федерації (IBF).

28 вересня американець захистив свої чемпіонські пояси в бою зі своїм співвітчизником Шоном Портером, а в березні перебоксував Майкі Гарсію, потенційного опонента Василя Ломаченка.