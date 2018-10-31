ЗСУ випробували новий мобільний мінометний комплекс

Українські військові провели випробування нового 120-міліметрового мобільного мінометного комплексу «Барс-8ММК», про це повідомляє прес-служба секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.

Комплекс створено українськими виробниками на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управління вогнем.

«Комплекс може швидко пересуватися до необхідної точки ведення вогню, його комп’ютерна система дозволяє позиціонуватися на місцевості, час підготовки до стрільби з похідного положення - всього 1 хвилина», – розповів Турчинов.

Він додав, що ще близько 20 секунд необхідно мобільному комплексу, щоб покинути вогневу позицію, уникнувши відповіді ворога. Секретар РНБО також повідомив, що боєкомплект містить 60 мін, а екіпаж бойової машини складається всього з трьох осіб.

«Виробничники вирішили кілька задач під час розробки цього Мобільного мінометного комплексу – зокрема, досягли максимальної швидкості розгортання і згортання, здатності мобільно пересуватися по бездоріжжю, можливості вразити ціль з високою точністю, і, головне, – безпеки його використання», – зазначив Турчинов.

Комплекс після завершення випробувань передадуть на озброєння Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.