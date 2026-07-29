ЗМІ: Wildberries шукає склади в Казахстані після ударів ЗСУ

Після серії українських ударів по логістичних центрах маркетплейсу Wildberries у Росії компанія розпочала пошук складських приміщень у Казахстані. Про це повідомляє «Комерсант» із посиланням на чотири джерела на ринку нерухомості.

За словами одного із співрозмовників видання, компанія розглядає оренду складів загальною площею близько 100 тисяч квадратних метрів. Інше джерело стверджує, що Wildberries «готова забрати всі доступні в Казахстані склади».

У компанії заявили, що будівництво логістичних центрів у Казахстані розпочалося раніше та не пов’язане з недавніми подіями. В Алмати зводиться комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів, а в Астані будується об’єкт площею 160 тисяч квадратних метрів. У Wildberries зазначили, що перерозподіляють товари між різними складами для підвищення стійкості логістики та зручності партнерів.

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Як зазначає «Комерсант», знайти єдиний склад площею 100 тисяч квадратних метрів у Казахстані важко. На ринку вільні близько 130 тисяч квадратних метрів складських площ, проте вони розташовані у різних містах.

Джерела видання також стверджують, що в Росії власники складської нерухомості неохоче співпрацюють із Wildberries через підвищені ризики. За їхніми словами, стандартні страхові поліси не покривають збитків, завданих внаслідок ударів безпілотників.

Україна завдає ударів по логістичним центрам Wildberries з 18 липня. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ці об'єкти використовувалися для постачання підсанкційних комплектуючих для безпілотників, навігаційного обладнання та іншого військового спорядження.

Після початку атак Wildberries прибрала з сайту розділ «Все для СВО (так у Росії називають війну РФ проти України - ред.)», проте товари військового призначення, як і раніше, доступні в інших категоріях маркетплейсу.