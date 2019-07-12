Wimbledon: стали відомі учасники чоловічого та жіночого фіналів

12 липня визначилися учасники чоловічого фіналу найпрестижнішого турніру серії «Великого слему» Wimbledon.
Серб Новак Джокович був сильнішим за представника Іспанії Роберто Баутіста-Агута – 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Швейцарець Роджер Федерер переміг іспанця Рафаеля Надаля з рахунком 7:6, 1:6, 6:3, 6:4.
Фінальний матч відбудеться в неділю, 14 липня.
У жіночому фіналі Wimbledon, який буде зіграно завтра, зустрінуться американка Сирена Вільямс та румунка Сімона Халеп. Остання зупинила у півфіналі першу ракетку України Еліну Світоліну.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ