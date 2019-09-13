У Будапешті стартували I World Urban Games: результати українців

У столиці Угорщини Будапешті стартували І Всесвітні міські ігри (World Urban Games). У програмі змагань: баскетбол 3х3, велоспорт-BMX, фрісбі, брейкданс, паркур, скейтбордінг, а також два показові види – лазер-ран та веслування у закритому приміщенні.

У перший день одразу три українських трейсери подолали кваліфікацію у паркурі. У жіночому фристайлі Анна Грюкач набрала 22 бали та з четвертого місця пробилася до фіналу змагань, який відбудеться завтра о 15:30 (за київським часом).

«Емоції позитивні. У принципі все вдалося, але можна краще. Суперниці дуже сильні, а крім того, ніколи не думаю про перемогу, бо це відволікає. Завтра ще буде кваліфікація у «спідрані» (подолання перешкод на швидкість – ред.). І ця дисципліна у мене в пріоритеті. Траса там дуже важка, тож про якісь прогнози казати зарано. Завтрашній день все покаже», – розповіла Радіо Свобода Анна Грюкач.

Чоловіки-трейсери змагалися у «спідрані». Ерік Мухамедшин подолав дистанцію за 22,22 секунди і став другим, а вслід за ним у турнірній таблиці розташувався інший українець Олександр Титаренко. Його результат – 22,56 секунди. Обидва змагатимуться у фіналі.

Катерина Павленко (b-girl Kate) без проблем пробилася до вісімки найкращих у змаганнях з брейкдансу. У першому змагальному етапі українка не залишила шансів Jilou з Німеччини, Fresh Bella з Південної Кореї та Logistx з США. Це дозволило Катерині Павленко очолити свою групу та з першого місця пробитися до чвертьфіналів, де вона зустрінеться з Sarah Bee з Франції.

Олександр Гатин-Лозинський (більш відомий як Lussy Sky) завтра боротиметься за путівку до півфіналу з американським b-boy Victor.

У межах World Urban Games триває фінал «Ліги нації». Чоловіча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 виграла у команди Польщі – 22:8, проте поступилася суперникам з Росії – 10:21. Жіноча збірна не змогла протистояти господаркам турніру – команді Угорщини – 7:18.

14 вересня чоловіча команда проведе останній матч групового етапу проти збірної Уганди, а українки перевірять власні сили в зустрічах проти збірної Китаю та Польщі.