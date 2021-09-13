«Присягали боронити, а вбиваєте»: у Вроцлаві вимагали чесного розслідування загибелі 25-річного українця

Покарання винних, справедливе слідство й обіцянка, що подібного більше не трапиться – із такими вимогами до головного відділення воєводської поліції у польському Вроцлаві вийшли жителі міста 12 вересня. Причиною акції стала смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який помер у витверезнику 30 липня.

Польське видання Gazeta Wyborcza отримала відео з камер спостереження та запевняє: до українця необґрунтовано застосували насильство. Подія обурила українську спільноту у Польщі, яка організувала акцію протесту вже вдруге.

Мирний протест відбувся під стінами воєводського відділення поліції у місті Вроцлав. На акцію зібралися кілька десятків людей, серед яких були українці, білоруси та поляки.

Учасники акції кажуть: хочуть налагодити діалог з поліцією та вимагають чесного розслідування смерті українця. Учасники тримали плакати з написами «Присягали боронити, а вбиваєте», «На ваших руках кров», «Не будь байдужим».

«Трагічна ситуація з Дмитром об’єднала українців у Вроцлаві. Я впевнений, що сьогодні розпочався діалог спільноти з поліцією. Ми будемо робити все, щоб люди були проінформовані про те, що відбувається у поліції, щоб мешканці не боялися поліції», – розповів Радіо Свобода співорганізатор акції Сергій Чулков.

До учасників протесту вийшов речник поліції Нижньосілезького воєводства Каміль Ринкєвіч. Впродовж акції він відповідав на десятки запитань від жителів. Речник підкреслив, що слідство триває у прокуратурі міста Свідніца для того, щоб уникнути упереджень. За його словами, нагрудні камери у поліцейських увімкнені не завжди, але у випадку з Дмитром Никифоренком вони повинні були працювати.

«Власне через те, що нагрудні камери не були увімкнені, четверо поліцейських були відсторонені від роботи», – розповів Ринкєвіч.

Учасники акції закликали представника поліції запевнити, що подібних трагічних випадків більше не повториться, на що Каміль Ринкєвіч відповів: «Для нас життя людей це найбільша цінність, але бувають різні нещасні випадки. Будемо робити все, щоб це не повторювалося».

Акція тривала близько години і минула спокійно. Пам’ять Дмитра Никифоренка вшанували хвилиною мовчання.

Попередня акція протесту через смерть українця у Вроцлаві відбулася 5 вересня.

Смерть українського заробітчанина, якого затримала поліція, спричинила резонанс у Польщі. Депутати польського Сейму вимагають неупередженого розслідування. 1 вересня усунені від виконання обов’язків четверо поліцейських Вроцлава, які затримали українця, двоє з них уже звільнені з поліції. Службове розслідування, за вказівкою мера Вроцлава, проводиться і щодо двох працівників міського витверезника.

Служба внутрішньої безпеки польської поліції продовжує власне розслідування. Прокурор Вроцлава, для забезпечення неупередженого слідства, передав справу на розгляд Окружної прокуратури міста Свідніци. Порушено кримінальне провадження за статтетю 155 (ненавмисне вбивство) Кримінального кодексу Польщі.

Уповноважений із прав людини Польщі взяв справу загибелі українця на особистий контроль і просить прокуратуру надати інформацію про розслідування та попередні висновки, записи з камер Вроцлавського центру для осіб у нетверезому стані. Дії офіцерів та інших осіб, які описані польськими ЗМІ, можна розглядати за ознаками «катування», вважає польський омбудсмен.